İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu... 20 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu... 20 Kişi Tutuklandı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, teknik ve fiziki takiple 11-18 Ağustos'ta Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe'de belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 21 şüpheliyi yakaladı.

500 KİLOLUK UYUŞTURUCU YAKALANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 536 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN PERSONELE TEBRİK

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personeli tebrik etti.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ve ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin bilgi vererek, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

