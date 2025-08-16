Bağcılar’da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemek amacıyla Bağcılar’da geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere şafak vakti baskın yapan ekipler, 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 22 kilogram 552,6 gram uyuşturucu madde, 55 adet uyuşturucu hap, 16 adet Hint keneviri tohumu, 49 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı av tüfeği, 7 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet tabanca şarjörü ve 82 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uyuşturucu ticaretinin boyutlarını gözler önüne serdi.

