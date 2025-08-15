Erzincan’da Feci Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzincan’da Feci Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Horasan’da Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 8 Yaralı Horasan’da Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 8 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı