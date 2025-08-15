Erzincan’da Feci Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA