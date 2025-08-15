Horasan’da Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 8 Yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezindeki Üçyol mevkisinde meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 36 SD 978 plakalı traktör ile F.O. yönetimindeki 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ve otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

