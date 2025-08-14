Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce'nin Cumayeri Esentepe köyü mevkiinde traktörün römorkuna binen fındık işçileri, tarlaya giderken kaza geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle römork fındıklığa devrildi. Kazada römork içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 fındık işçisi ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA