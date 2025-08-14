Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Düzce'nin Cumayeri Esentepe köyü mevkiinde traktörün römorkuna binen fındık işçileri, tarlaya giderken kaza geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle römork fındıklığa devrildi. Kazada römork içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 fındık işçisi ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

