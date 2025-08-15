Manavgat’ta Motosiklet Kazası: Sürücü Kaldırıma Çarparak Yaralandı

Manavgat’ta motosiklet sürücüsü Furkan T., kaldırıma çarparak devrilen motosikletiyle kaza yaptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Manavgat’ta Motosiklet Kazası: Sürücü Kaldırıma Çarparak Yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 15 Ağustos 2025 günü Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Furkan T.’nin kullandığı 07 BVL 862 plakalı motosiklet, Otogar kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarparak devrildi.

Kaza, çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla ekiplere bildirildi. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan T., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

