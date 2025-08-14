Fatsa’daki Uyuşturucu Davasında 9 Sanığa Hapis Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Ocak ayında düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan sanıklar hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davalarda 9 sanığın yargılaması 3. celsede karara bağlandı.

Mahkeme, “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklu bulunan sanıklardan Erdal Ö.’yü 20 yıl, Mustafa Oğuz K.’yı 18 yıl 9 ay, Mustafa Taşkın S.’yi 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Erdem C., Ahmet B., Nazım A. ve Bekir Sıtkı K.’ya 15 yıl, Emruhan T. ve Soner G.’ye ise 10 yıl hapis cezası ile birlikte çeşitli miktarlarda adli para cezası verildi.

Kararla birlikte 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, davada yer alan diğer 23 sanığın yargılamalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA