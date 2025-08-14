Karabük’te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Melih Eren Köse yönetimindeki motosiklet, M.T.’nin kullandığı 78 AZ 156 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Köse ve arkasındaki yolcu Eren Benli yola savruldu.

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA