Beykoz Küçüksu’da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Beykoz’un Küçüksu Mahallesi’nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’un Beykoz ilçesi Küçüksu Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Giriş katında zincir market bulunan binada başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çatı katında devam eden söndürme ve soğutma çalışmaları, dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, binada maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

