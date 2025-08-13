Amasya'da Otomobiline Bakan Yaşlı Adama TIR Çarptı! Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Abdullah Dokgöz, Keltepe mevkisinde otomobilinde meydana gelen arızayı kontrol etmek için aracını yol kenarına çekti. Bu sırada Gürcistan vatandaşı Zurab Kobaıdze’nin kullandığı, plakası henüz belirlenemeyen tır, Dokgöz’e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Dokgöz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Dokgöz’ün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Amasya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan tır sürücüsü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA