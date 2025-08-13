Bingöl’de 42 Adet Sikke Ele Geçirdi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 adet sikke ele geçirildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Merkez ilçe J.K.lığı, KOM.Ş.Md.lüğü ve İsth.Ş.Md.lüğü ekiplerimizce, 12 Ağustos 2025 günü 3 şüpheli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak maksadıyla müşteri arayışında olduğunun öğrenilmesi üzerine, teknik ve fiziki takip sonucu Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 adet sikke ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

