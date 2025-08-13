İnegöl’de Yıkım Halindeki Apartmanın Bahçesinde Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi’nde meydana geldi. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın bahçesinde bulunan kullanılmayan eşyalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede endişe yarattı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önleyerek yangını yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmanın ardından söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA