Muş’ta Ev ve Samanlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü
Muş’ta, Tarihi Murat Köprüsü yakınlarında bulunan bir ev ve samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek hem evi hem de samanlığı sardı. Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonuyla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak ev ve samanlıkta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: