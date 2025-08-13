Muş’ta Ev ve Samanlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek hem evi hem de samanlığı sardı. Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonuyla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak ev ve samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA