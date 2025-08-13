Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun’un İlkadım ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 320 gram metamfetamin, sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, 320 gram metamfetamin, 48 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 32 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Uyuşturucu
