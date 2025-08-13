Niğde'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Niğde'de, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Son Güncelleme:
Niğde'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin izini sürmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, uzun süredir firari durumda olan ve ağır ceza hükmü bulunan bir şahıs tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Niğde
Son Güncelleme:
Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi! Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor!
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün! YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün!
Elektrik Direğinde Kısa Devre Yangına Neden Oldu Elektrik Direğinde Kısa Devre Yangına Neden Oldu
Şile Otoyolu’nda Feci Kaza Şile Otoyolu’nda Feci Kaza
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak