Niğde'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Niğde'de, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin izini sürmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, uzun süredir firari durumda olan ve ağır ceza hükmü bulunan bir şahıs tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
