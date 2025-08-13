Niğde'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin izini sürmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, uzun süredir firari durumda olan ve ağır ceza hükmü bulunan bir şahıs tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA