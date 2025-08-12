Elektrik Direğinde Kısa Devre Yangına Neden Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Edirne Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elektrik direğinde oluşan kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevredeki kuru otlar ve ağaçları tutuşturdu. Yangın, kısa sürede büyüyerek eski TEK binasının bahçesine kadar yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının başladığı elektrik direği ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını bir süre daha sürdürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA