Adıyaman Gölbaşı’nda Uyuşturucu Operasyonu! 3 Gözaltı

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu belirlenen A.T., Y.O. ve O.K. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan aramalarda 53 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA