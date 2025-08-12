Adıyaman Gölbaşı’nda Uyuşturucu Operasyonu! 3 Gözaltı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanırken, 53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman Gölbaşı’nda Uyuşturucu Operasyonu! 3 Gözaltı
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu belirlenen A.T., Y.O. ve O.K. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan aramalarda 53 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

