25 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari, Eskişehir’de Yakalandı
Kırşehir'de, hakkında 25 yıl 10 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 39 ayrı suçtan aranan 58 yaşındaki firari hükümlü, Eskişehir'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sakarya, Düzce, Ankara ve Kırşehir'de çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen G.A.’nın izini sürdü. Uzun süredir firari olan hükümlünün yerini tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, G.A.’nın Eskişehir’de gizlendiğini belirledi.
Kırşehir ve Eskişehir JASAT timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınan G.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
G.A.’nın, “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, “kumar oynanması için yer temin etme”, “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık”, “iftira”, “hırsızlık” ve “dolandırıcılık” gibi birçok suçtan arandığı ve toplamda 25 yıl 10 ay 37 gün hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.
Kaynak: İHA