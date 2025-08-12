Gördes-Demirci Yolunda Toprak Kayması Ulaşımı Durdurdu

Manisa’nın Gördes ilçesi ile Demirci arasındaki kara yolunda meydana gelen toprak kayması, ulaşımı iki yönlü olarak durdurdu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Olay, dün gece saat 20.56 sıralarında Gördes-Demirci güzergâhında meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, kara yolunu kapattı. Durumu fark eden sürücüler, olayı ekiplere bildirdi.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye ilçe jandarma ekipleri ve ilgili kurumların personeli sevk edildi. Yol güvenliği için ulaşım her iki yönden trafiğe kapatılırken, bölgeye gönderilen iş makineleriyle toprak ve kaya parçaları kısa sürede temizlendi.

YARALANMA OLMADI

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekipler sürücülere bölgeden geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

