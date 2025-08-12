Karabük’te Uyuşturucu ve El Yapımı Patlayıcı Operasyonu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, el yapımı patlayıcı, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Karabük’te Uyuşturucu ve El Yapımı Patlayıcı Operasyonu
Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında bir şüphelinin aracı, üzeri ve iş yeri eş zamanlı olarak arandı.

Yapılan aramalarda 18,62 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 9 el yapımı patlayıcı ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

