Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga! 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga! 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda taraflar birbirine silah, bıçak ve taşlarla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede bıçakla yaralanan N.M. ve A.E., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri mahallede güvenliği sağlamak üzere önlem aldı.

Kaynak: AA

