Milas’ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Muğla’nın Milas ilçesi Türbe-Ortaköy bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Türbe-Ortaköy mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın alanında orman ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına başlandı.
