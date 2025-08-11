Milas’ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla’nın Milas ilçesi Türbe-Ortaköy bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Türbe-Ortaköy mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın alanında orman ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Muğla Orman yangınları
