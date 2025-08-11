Hatay’da Takla Atan Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya’nın Ekinci Mahallesi’nde meydana geldi. 06 GD 410 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

