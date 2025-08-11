Elazığ’da Köylüden Yaratıcı Çözüm: Salçayı Ot Biçme Makinesiyle Karıştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan Nayim Güner, domates salçası yapımında sıra dışı bir yönteme başvurdu. Hacımehmetli köyünde organik domateslerin kazanlarda kaynatılmasıyla başlayan salça mesaisinde Güner, karıştırma işlemini ot biçme makinesiyle yaptı.

Ateşin üzerinde kaynayan salçayı, normalde tarla temizliğinde kullanılan makineyle karıştıran Güner’in bu ilginç çözümü, ortaya alışılmışın dışında görüntüler çıkardı. Köydeki diğer vatandaşlar da bu yöntemi şaşkınlıkla izledi.

Kaynak: İHA