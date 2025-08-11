Manisa'da Takla Atan Otomobilde Mucize Kurtuluş! Burnu Bile Kanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Salihli ilçesi Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkiinde, 11 Ağustos 2025 günü saat 17:30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Z.Ö. yönetimindeki 45 ASC 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ve takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, emniyet kemeri takılı olan sürücü Z.Ö., ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası otomobil ve çarpılan aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu. Takla atan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA