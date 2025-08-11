Erzurum'da Çıkan Örtü Yangını Söndürüldü

Erzurum'un İspir ilçesi Kartalkaya Mahallesi'nde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kartalkaya Mahallesi'nde dağlık bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA

