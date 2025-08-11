Samsun’da Feci Kaza! Otomobil Köprüden Uçtu, Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Kuşkayası Mahallesi’nden Kösedik Mahallesi yönüne seyir halinde olan M.S. (30) idaresindeki GM-514-MZ plakalı yabancı plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden aşağıya savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü M.S. ile çocuklar H.E.D. (12), S.D. (10) ve N.D. (13) yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan H.E.D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA