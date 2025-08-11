Aydın’da 8 Bin 600 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla doldurulmuş 8.600 makaron ele geçirildi.

Aydın’da 8 Bin 600 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Orta Mahalle’deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde yapılan aramada, bandrolsüz ve kaçak olduğu değerlendirilen, tütünle doldurulmuş 8.600 adet makaron bulundu.

Operasyon sonucunda iş yeri sahibi olduğu belirlenen B.S. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

