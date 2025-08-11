Kahramanmaraş’ta Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon! 34 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı; bu kişilerden 34’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi ve çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 21 kişi olmak üzere toplam 72 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 13,85 gram metamfetamin, 181,29 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,05 gram bonzai hammaddesi, 6.100 adet sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Öte yandan, trafik ekiplerinin son bir haftalık denetimlerinde yüksek sesle müzik dinleyen 187, abartı egzoz kullanan 83 ve ehliyetsiz veya belgesiz araç kullanan 411 sürücüye idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

