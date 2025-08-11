Aydın’da Kaçakçılık Operasyonu

Aydın Efeler’de KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde 8 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli B.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme:
Aydın’da Kaçakçılık Operasyonu
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Efeler ilçesi Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı’nda bir iş yerine düzenlenen baskında, paketlenmiş halde 8 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon, 11 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi. KOM ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilen iş yerinde yapılan aramada, kaçak tütün ürünlerine el konuldu. Olayla ilgili B.S. isimli şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

