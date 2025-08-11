Korkunç Kazada Can Vermişti! Fenomen Deniz Servan Narin'in Kaza Anı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli'de tıra arkadan çarptı. Feci kazada hayatını kaybeden fenomenin son anları ortaya çıktı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, motosikletiyle seyir halindeyken tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralı olarak ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kazanın, başka bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, bir grup motosikletin otoyolda ilerlediği, Narin’in ise sağ şeritte seyreden tıra arkadan çarptığı anlar net şekilde görülüyor.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA