Yaşlı Adam Evinin Önünde Ölü Bulundu
Eskişehir'de 56 yaşındaki adam, bodrum katında yaşadığı binanın önünde ölü bulundu. Adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 56 yaşındaki Şükrü Akkaya binasının önünde ölü bulundu. Şarkiye Mahallesi Çengelçeşme Sokak'ta gerçekleşen olayda, Akkaya’yı hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akkaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bodrum katta yalnız yaşayan Akkaya’nın kesin ölüm nedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: İHA