Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in En Acı Günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek Vefat Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in en acı günü! Şimşek'in ağabeyi, emekli öğretmen Nazmi Şimşek, 80 yaşında Yalova’da hayatını kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi, emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, 80 yaşında Yalova’da yaşamını yitirdi.

1945 doğumlu olan Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra meslek hayatına Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde başladı. Aynı zamanda kardeşi Mehmet Şimşek’in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, yıllar boyunca Batman’ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1988 yılında "Yılın Öğretmeni" seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencilerinden biri olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi’nin elinden almıştı.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kıymetli ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sayın Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Nazmi Şimşek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
