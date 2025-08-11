Yangın Riski Tavan Yaptı! OGM'den Kritik Uyarı

Türkiye'nin ormanları yangınlarla kavrulurken, OGM'den kritik bir uyarı geldi. OGM'nin açıklamasında, vatandaşlar, anız yakma, sigara izmariti atma, açık alanda ateş yakma ve doğaya cam ile çöp bırakılmaması konusunda uyarıldı.

Türkiye’nin ormanları yaz aylarının başından bu yana alevlere teslim olurken, on binlerce futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu. Yangına karşı mücadele sürerken, Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) dikkat çeken bir uyarı geldi.

Hava sıcaklıklarının bu hafta yeniden artışa geçmesi beklenirken, OGM’den yapılan açıklamada, vatandaşlar yüksek yangın riskine karşı uyarılırken, artan sıcaklığın, düşük nemin ve şiddetli rüzgarın birleşmesinin orman yangınları için yüksek tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Vatandaşlar, anız yakma, sigara izmariti atma, açık alanda ateş yakma ve doğaya cam ile çöp bırakılmaması konusunda uyarıldı.

OGM’nin açıklamasında, “Unutmayın: Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan” ifadelerine yer verildi.

