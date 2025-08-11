Depremin Vurduğu Sındırgı'da Uykusuz Gece: 'Her Yer Harabeye Dönmüş, Duvarlar Birbirine Girmişti...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de etkili oldu. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Alacaatlı ile 16 kilometre mesafedeki Kızılgür mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle geceyi tedbir amacıyla dışarıda geçirdi.

Depremde yaklaşık 130 kişinin yaşadığı Kızılgür Mahallesi’ndeki 49 yıllık caminin minaresi yıkıldı. Dron görüntülerinde, minarenin alem, külah, şerefe ve gövdesinin sokağa devrildiği görüldü. Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, çocukluğunun bu camide geçtiğini ve gençliğinde inşaatında çalıştığını söyledi.

GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİLER

Deprem anında kırsal Gölcük Mahallesi’nde aracında bulunan İsmail Turgut, şiddetli sarsıntı nedeniyle otomobilinin savrulduğunu belirtti. Turgut, deprem sonrası oğlundan gelen “Durum kötü” uyarısı üzerine eve gitmediğini, her birkaç dakikada bir yaşanan artçıların korku yarattığını ifade etti. Eşi Cennet Turgut ise evlerinde çatlaklar oluştuğunu ve içeri girmeye çekindiklerini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda geçirdi. Kimi vatandaşlar stadyum içinde çadır kurarken, kimileri ise evlerinden getirdikleri battaniye, hasır ve yastıklarla kendilerine yatak yaptı.

'BİR ANDA YERDEN VURDU'

Geceyi stadyumda geçiren Halil Abak, "Bugün akşam Balıkesir Sındırgı ilçemizde şiddetli bir deprem meydana geldi. Tüm Balıkesirli halkımıza Allah acı şifaları versin, geçmiş olsun diyorum. Deprem esnasında evde oturuyorduk. Bir anda yerden vurdu. Ses yaptı, acilen hemen dışarı çıktık ve korku içinde bir an kendimizi kaybettik. Tekrar yavaşça kendimizi toparladık. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Allah acil şifalar versin yaralılarımıza. Bir tane de vefat edenimiz var. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu gece buralıyız. İnşallah yarın evimize döneriz. Bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Tek ümidimiz bu." dedi.

'HER TARAF SALLANMAYA BAŞLADI'

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Hasan Umur, "Hiç ummadığımız bir anda her taraf sallanmaya başladı, bardaklar tabaklar her şey yere döküldü. Şoke olduk birden tabii, bir an evvel bitsin bekledik. Ev güvenilir olmadığı için bir de yıkılan binaları gördükten sonra betonların içinde durmak bize göre sağlıklı değil." diye konuştu.

Kemal Umut ise, "Biz oturuyorduk, sallandı bir direkler filan oynadı o şekilde. Bir de duman gibi bir şeyler oldu böyle. O şekilde oldu. Burada yatmaya gelenler var. Buraya geldi evleri iyi olmayanlar. Evlerde kalınmıyor biliyorsunuz depremden dolayı." ifadelerini kullandı.

'DUVARLAR BİRBİRİNE GİRMİŞTİ'

Depreme kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut da sarsıntıda aracının savrulduğunu belirtti. Yolda durup otomobilini kontrol ettikten sonra yeniden yola çıktıklarını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Tekrar yola devam ettik. Oğlum aradı, 'Durum kötü.' dedi. Gölcük Mahallesi'nin olduğu yerlerde dağlardan duman çıkmaya başladı. Geceden beri de sürekli sarsılıyor. Gece kesinlikle eve girmedik. Kapı hafiften açılmıştı, içeri baktım. Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti. Bu şartlarda eve girmeyi düşünmüyoruz, korku var üstümüzde."

Kaynak: AA-İHA