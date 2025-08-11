Yargıtay'dan Tepki Çeken Karar! Çocuğa Sanal Taciz İstismar Sayılmadı

Yargıtay’ın, internet üzerinden bir çocuğa yönelik istismar eylemiyle ilgili verilen mahkûmiyet kararını bozması tartışma yarattı. Kararda, fiziksel temasın bulunmadığı belirtilerek olayın "cinsel taciz" suçu kapsamında ele alınması gerektiği belirtildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, bir sanığın internet üzerinden mağdur çocuğa yönelik “mastürbasyon içeren” görüntüler göstermesini, "çocuğun basit cinsel istismarı" kapsamında değerlendirerek ceza verdi.

Mahkeme, bu eylemin mağdurun beden veya ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle sanığı mahkûm etti. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Üst mahkeme, olayda fiziksel bir temasın bulunmadığını belirterek, fiilin cinsel istismar değil, cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu yorum doğrultusunda Yargıtay, sanık hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

Çocuk istismarına hayır!

YARGITAY: BEDENSEL TEMAS YOKSA CİNSEL TACİZDİR

Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: “Kararda "Sanığın, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin sanal ortamda cinsel organını göstererek mastürbasyon yapması, bedensel temas içermediği için cinsel taciz suçunu oluşturur. Bu nedenle istismar suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır."

TAHLİYE EDİLDİ

Bu gerekçeyle sanığın tahliyesine karar verildi. Ayrıca, eğer başka bir dosyadan hükümlü ya da tutuklu değilse derhal serbest bırakılması için yerel mahkemeye bilgi verildi.

CEZA 15 YILDAN 2 YILA DÜŞTÜ

Mahkemece önce “cinsel istismar” kapsamında değerlendirilen fiil, Yargıtay’ın kararıyla “cinsel taciz” olarak sınıflandırılınca uygulanacak ceza aralığı da değişti. Sanık için öngörülen 8 ila 15 yıl arasındaki hapis cezası, 3 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis veya para cezasına dönüştü.

Kaynak: Sabah

