Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 207. Maddesi gereğince, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya Bir Soruşturma Daha
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı. Altaylı, Türk Ceza Kanunu'nun 207. Maddesi gereğince, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası ile suçlanıyor. Altaylı hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

22 HAZİRAN'DAN BERİ SİLİVRİ'DE

Fatih Altaylı “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla 22 Haziran’dan bu yana Silivri’de tutuklu bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Altaylı
