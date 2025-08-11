Gazeteci Fatih Altaylı'ya Bir Soruşturma Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı. Altaylı, Türk Ceza Kanunu'nun 207. Maddesi gereğince, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası ile suçlanıyor. Altaylı hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

22 HAZİRAN'DAN BERİ SİLİVRİ'DE

Fatih Altaylı “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla 22 Haziran’dan bu yana Silivri’de tutuklu bulunuyor.

