Ankara'da Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

Ankara'da 06.33'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem Etimesgut ilçesinde gerçekleşti.

Ankara'da Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

