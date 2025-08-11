Ankara'da Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA