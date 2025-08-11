Afrika Sıcakları Geri Döndü! Cehennem Gibi Bir Hafta... Termometreler 43 Dereceyi Aşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşacak. İzmir, Denizli ve Adana’da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı’nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların İzmir ve Denizli’de 42 derece, Adana’da 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmamalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.
EYYAM- BAHUR UYARISI
Türkiye, temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yeni bir “Eyyam-ı Bahur” dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen sıcak hava sistemi hafta sonu itibarıyla etkisini artırdı. Cehennem sıcakları 20 Ağustos’a kadar sürecek.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32 °C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
