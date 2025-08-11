Afrika Sıcakları Geri Döndü! Cehennem Gibi Bir Hafta... Termometreler 43 Dereceyi Aşacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı’nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların İzmir ve Denizli’de 42 derece, Adana’da 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmamalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.

EYYAM- BAHUR UYARISI

Türkiye, temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yeni bir “Eyyam-ı Bahur” dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen sıcak hava sistemi hafta sonu itibarıyla etkisini artırdı. Cehennem sıcakları 20 Ağustos’a kadar sürecek.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32 °C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

