Bakan Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: 'Son 44 Ayın En Düşüğü'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Bakan Şimşek, aylık enflasyonun temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyonun son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e gerilediğini ifade etti.

'DEZENFLASYON HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA'

Bakan Şimşek, "Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi" diyerek dezenflasyon sürecinin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyleyen Şimşek "Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde.



Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi.



Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet… pic.twitter.com/j5IkZ3A3EQ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 4, 2025

Kaynak: Haber Merkezi