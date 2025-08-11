İnternetten Aldığı Kremde Kezzap Etkili Madde Çıktı! Bütün Hayatı Karardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’da yaşayan 21 yaşındaki D.K., sosyal medyada "cilt beyazlatıcı" ve "sivilce izlerini yok eden" iddiasıyla tanıtılan bir kremi internetten sipariş etti. Ürünü yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine sürdükten kısa süre sonra şiddetli yanma, kızarıklık ve şişlik yaşayan genç kadın, ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan D.K., 4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü, ardından dermatoloji servisine alındı. Krem üzerinde yapılan incelemede yoğun miktarda "kojik asit" tespit edildi. Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, "Özellikle yurt dışından getirilen kremleri yüzünüze sürmeyin. Kojik asit, kezzap gibi yakıcı bir madde" uyarısında bulundu.

"YÜZÜ KEZZAP DÖKÜLMÜŞ GİBİYDİ"

YYÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, hastanın hastaneye geldiğinde hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, "Nefes darlığı, yoğun halsizlik ve konuşma güçlüğü vardı. Yüzü adeta kezzap dökülmüş gibiydi. Yüksek doz kortizon ve baskılayıcı ilaçlarla tedavi ettik. Durumu gerçekten çok kritikti" dedi.

KREMİN İÇİNDE KOJİK ASİT TESPİT EDİLDİ

Krem üzerinde yapılan incelemede yoğun miktarda "kojik asit" tespit edildiğini açıklayan Özkol, bu maddenin cildi yakıcı etkiye sahip olduğunu vurguladı. "Özellikle yurt dışından getirilen, menşei belirsiz ürünleri yüzünüze sürmeyin. Cilt lekelerinden kurtulmak isterken çok daha ciddi ve kalıcı hasarlarla karşılaşabilirsiniz" uyarısında bulundu.

"BİR LEKE UĞRUNA SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

D.K.’nın boyun ve kollarında kalıcı izler oluşabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özkol, "Şu an nemlendirici ve koruyucu kremlerle tedavisini sürdürüyoruz. Halkımız bilsin ki doktor tavsiyesi olmadan kullanılan kozmetik ürünler hayatı tehdit edebilir. Bir leke uğruna sağlığınızı, hatta hayatınızı kaybetmeyin" diye konuştu.

Kaynak: DHA