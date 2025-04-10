Güneş Kremini Meğer Yıllardır Yanlış Sürüyormuşuz: Böyle Sürünce Etkisi Tamamen Boşa Gidiyor

Uzmanlar, güneş kreminin sıcak ortamda saklanmasının koruyuculuğunu yok edebileceği konusunda uyarıyor. Serin yerde muhafaza edilmeyen ve son kullanma tarihi geçen ürünler, cilt sağlığını korumak yerine riske atabiliyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte güneş ışınlarının etkisi artarken, cilt sağlığını korumak için güneş kremi kullanımı da yeniden gündeme geldi. Ancak uzmanlara göre, güneş kremi yalnızca doğru şekilde sürülerek değil, aynı zamanda doğru koşullarda saklanarak da etkili oluyor. Bu noktada yapılan yaygın bir hata ise ürünün koruyuculuğunu tamamen ortadan kaldırabiliyor.

GÜNEŞ KREMİNİ BÖYLE SAKLAMAYIN

Cilt sağlığı uzmanı Neal, güneş kremlerinin etkisini koruyabilmesi için serin ve gölgeli alanlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Sıcak ortamlarda bırakılan ürünlerin içeriğindeki aktif bileşenlerin bozulabileceğini, bunun da kremin UV ışınlarına karşı koruyucu etkisini büyük ölçüde azaltacağını belirtti. Özellikle araç içinde ya da doğrudan güneş alan bölgelerde tutulan ürünlerin etkisiz hale gelebileceğine dikkat çekti.

CİLTTE BEKLENEN KORUMAYI SAĞLAMIYOR

Neal ayrıca, güneş kremlerinin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatarak, her ürünün ambalajında yer alan açıldıktan sonra kullanım süresi simgesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Tarihi geçmiş ya da uzun süre açık kalmış kremler, ciltte beklenen korumayı sağlamıyor.

SADECE GÜNEŞ KREMİNE GÜVENMEYİN

Neal, tam koruma sağlamak için sadece güneş kremine güvenmenin yeterli olmadığını da ifade etti. Özellikle uzun süre güneşte kalınacaksa gölgelik alanlarda durmak, şapka ve koruyucu giysiler kullanmak gibi önlemlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirtti.

2 SAATTE BİR YENİLEMEK ŞART

Güneşin zararlı etkilerine karşı en az SPF 30 içeren güneş kremlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten uzman, bu ürünlerin iki saatte bir yenilenmesinin, ayrıca denize girme veya terleme sonrası yeniden uygulanmasının cilt sağlığı açısından hayati önemde olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi