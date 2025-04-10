Yılların Aşçısı Püf Noktasını Açıkladı: Karnabahar Pişirirken Suyuna 1 Kaşık Ekleyince Kokudan Eser Kalmıyor

Karnabahar haşlarken oluşan kötü kokuya karşı aşçıların kullandığı etkili ve pratik yöntem ortaya çıktı. Meğer haşlama suyuna 1 kaşık ekleyince kötü kokudan eser kalmıyormuş...

Yılların Aşçısı Püf Noktasını Açıkladı: Karnabahar Pişirirken Suyuna 1 Kaşık Ekleyince Kokudan Eser Kalmıyor

Besin değeri yüksek, sağlık açısından son derece faydalı bir sebze olan karnabahar, haşlanırken yaydığı keskin kokuyla birçok kişinin uzak durduğu bir lezzet haline gelebiliyor. Ancak mutfağınızda uygulayacağınız basit bir yöntemle bu sorunun tamamen önüne geçmek mümkün.

ARTIK KARNABAHAR PİŞİRİRKEN EV KÖTÜ KOKMAYACAK

Yılların Aşçısı Püf Noktasını Açıkladı: Karnabahar Pişirirken Suyuna 1 Kaşık Ekleyince Kokudan Eser Kalmıyor - Resim : 1

Karnabaharı haşlarken oluşan rahatsız edici kokuyu engellemek için aslında karmaşık yöntemlere gerek yok. Uzmanlara göre, haşlama suyuna ekleyeceğiniz sirke ya da limon suyu, bu yoğun kokuyu bastırmakta son derece etkili. Üstelik bu yöntem hem kolay uygulanabilir hem de mutfakta zaten sıkça bulunan malzemelerle gerçekleştirilebiliyor.

HAŞLAMA SUYUNA 1 KAŞIK KOYMAK YETER

Yılların Aşçısı Püf Noktasını Açıkladı: Karnabahar Pişirirken Suyuna 1 Kaşık Ekleyince Kokudan Eser Kalmıyor - Resim : 2

Haşlama suyuna sadece bir yemek kaşığı sirke ya da birkaç damla limon suyu eklemek, karnabaharı pişirirken oluşan o keskin kokuyu ciddi oranda azaltıyor. Bu doğal çözüm sadece kokuyu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda karnabaharın daha parlak ve canlı renkte kalmasını da sağlıyor.

Sirke ya da limon suyu, karnabaharın besin değerini korurken daha iştah açıcı bir görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor. Bu basit ama etkili yöntem sayesinde, hem sofralarınızda daha sağlıklı yemeklere yer verebilir hem de mutfakta rahatsız edici kokularla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Kaynak: Haber Merkezi

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