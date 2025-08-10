Motosiklet Tutkunu Fenomen Deniz Servan Narin Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada paylaştığı motor videolarıyla tanınan fenomen Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki bir TIR’la çarpıştı.

Deniz Servan Narin

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Narin, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden fenomenin son paylaşımı

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan ve binlerce takipçisi bulunan Narin’in, kazadan kısa süre önce motorunun egzoz sesini “Tedavi” notuyla paylaştığı son videosu yürekleri burktu.

Kaynak: İHA