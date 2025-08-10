Motosiklet Tutkunu Fenomen Deniz Servan Narin Hayatını Kaybetti

Motosiklet sürücüsü ve sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybetti. Genç fenomenin son paylaşımı ise takipçilerini duygulandırdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada paylaştığı motor videolarıyla tanınan fenomen Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki bir TIR’la çarpıştı.

Motosiklet Tutkunu Fenomen Deniz Servan Narin Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Deniz Servan Narin

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Narin, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet Tutkunu Fenomen Deniz Servan Narin Hayatını Kaybetti - Resim : 2
Hayatını kaybeden fenomenin son paylaşımı

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan ve binlerce takipçisi bulunan Narin’in, kazadan kısa süre önce motorunun egzoz sesini “Tedavi” notuyla paylaştığı son videosu yürekleri burktu.

Motosiklet Tutkunu Fenomen Deniz Servan Narin Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
fenomen kaza Kocaeli
Son Güncelleme:
Balıkesir'de Bir Dakika Arayla İki Deprem Balıkesir'de Bir Dakika Arayla İki Deprem
Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler Başakşehir’de Vicdanları Sızlatan Komşu Dehşeti! 58 Yaşındaki Kadını Dakikalarca Darp Ettiler
Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın! Tek Bir Kelimeyle 500 Bin Liranızdan Olabilirsiniz! Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Dev Adım: Konut Rayiç Bedellerinde Kritik Düzenleme! Milyonlarca Ev Sahibini Yakından İlgilendiriyor Konut Rayiç Bedellerinde Kritik Düzenleme!
ÇOK OKUNANLAR
Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam... 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat
Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme