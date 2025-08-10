Motosiklet Tutkunu Fenomen Deniz Servan Narin Hayatını Kaybetti
Motosiklet sürücüsü ve sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybetti. Genç fenomenin son paylaşımı ise takipçilerini duygulandırdı.
Sosyal medyada paylaştığı motor videolarıyla tanınan fenomen Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki bir TIR’la çarpıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Narin, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan ve binlerce takipçisi bulunan Narin’in, kazadan kısa süre önce motorunun egzoz sesini “Tedavi” notuyla paylaştığı son videosu yürekleri burktu.
Kaynak: İHA
