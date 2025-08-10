Samsun’da Yangına Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Kişi Yaralandı

Samsun’un Canik ilçesinde bir yangın ihbarına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye aracı, kavşakta hafif ticari bir araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si itfaiye personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki viyadük altındaki kavşakta gerçekleşti. Şerif Akyol’un kullandığı 55 APA 96 plakalı itfaiye aracı ile Yunus Emre Güveli yönetimindeki 55 BZ 453 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Kazada, itfaiye aracı şoförü Şerif Akyol, itfaiye eri Osman Uçarkuş ve ticari araç sürücüsü Yunus Emre Güveli yaralanarak olay yerine çağrılan ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

