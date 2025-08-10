Kazada Yaralanan Genç, Yaşam Mücadelesini Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 8 Ağustos Cuma günü Serik’e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Arda Çırak’ın kullandığı 07 ABG 184 plakalı motosiklet ile Halil A. yönetimindeki 07 BPG 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, hızla Kepez Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Halil A. (53), ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İsmail Arda Çırak’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi ve Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA