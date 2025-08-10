Çanakkale'de Otomobil Refüjdeki Direğe Çarptı! 2 Yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'de Otomobil Refüjdeki Direğe Çarptı! 2 Yaralı
Olay, Gelibolu ile Evreşe beldesi arasındaki Kavakköy gişeleri yakınlarında meydana geldi. V.K. idaresindeki 34 EFZ 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak bir direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ve polis sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

