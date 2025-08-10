Beton Direkte Feci Son! Yaralılar Var
Konya'da seyir halindeki araç beton direğe çarptı. Feci kazada 5 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ümit G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: