Rize'de Şiddetli Sağanak Heyelana Neden Oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan şiddetli sağanak hayatını felç etti. Birçok ilçede heyelan meydana geldi, yollar kapandı.

Son Güncelleme:
Rize'de Şiddetli Sağanak Heyelana Neden Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rize'de dün başlayan ve bugün de etkisini artırarak devam eden yağışın ardından Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

Rize'de Şiddetli Sağanak Heyelana Neden Oldu - Resim : 1

Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolundaki heyelanların ardından İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Rize'de Şiddetli Sağanak Heyelana Neden Oldu - Resim : 2

Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Rize Heyelan
Son Güncelleme:
Beton Direkte Feci Son! Yaralılar Var Beton Direkte Feci Son! Yaralılar Var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müjdeyi Verdi: 5G'siz Kimse Kalmayacak, 6G Teknolojisi İçin Beklenen Tarih Verildi 6G Teknolojisi İçin Beklenen Tarih Verildi
Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Jandarmadan Piknik Yapanlara Kritik Uyarı Jandarmadan Piknik Yapanlara Kritik Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti