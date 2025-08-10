Jandarmadan Piknik Yapanlara Kritik Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, girişlerin serbest olduğu ormanlık alanda çıkabilecek yangınların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Piknik yapan kişilere yangınlarla ilgili bilgi veren jandarma ekipleri, mangal ateşinin tamamen söndürülmesini ve çevreye çöp atılmamasını istedi. Denetimleri girişlerin yasak olduğu ormanlık alanlarda sürdüren ekipler, uygulama noktasında durdurulan sürücüleri de seyir halindeyken yola sigara izmariti ve çöp atmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA